На Тернопільщині чоловік ножем убив дружину

На Тернопільщині 60-річний чоловік ножем убив 47-річну дружину. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у селі Підгайчики Теребовлянського району.

За даними правоохоронців, чоловік часто конфліктував з жінкою, особливо, коли з Тернополя на вихідні приїжджав її син від першого шлюбу. Спільно подружжя виховувало ще 10-річну дівчинку.

Учора син приїхав, аби допомогти матері заколоти порося. Впоравшись з роботою, родина сіла обідати.

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Після вживання алкоголю у господаря виник конфлікт з сином дружини, який переріс у бійку.

Вітчим накинувся на хлопця з палицею, а потім хотів вдарити його ножем, однак в цей момент в бійку втрутилася жінка і лезо вп’ялося у груди жінки.

Від отриманого проникаючого ножового поранення вона померла до приїзду лікарів.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК.

Йому оголошено підозру у порушенні ст. 115 ч.1 Кримінального кодексу (вбивство).