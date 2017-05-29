На Тернопільщині на пасовищі знайшли мінометні міни
15:02, 29 травня 2017Тернопіль
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На місце знахідки було направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Виявили дві мінометні міни часів Другої світової війни / фото Армійський вістник
Дві мінометні міни часів Другої світової війни виявили на пасовищі у селі Малий Ходачків Тернопільського району.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, про боєприпаси у Службу порятунку «101» у неділю повідомили місцеві мешканці.
На місце знахідки було направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
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Після обстеження території, прилеглої до місця знахідки, всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого вибуху.
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