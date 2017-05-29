На Тернопільщині на пасовищі знайшли мінометні міни

Дві мінометні міни часів Другої світової війни виявили на пасовищі у селі Малий Ходачків Тернопільського району.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, про боєприпаси у Службу порятунку «101» у неділю повідомили місцеві мешканці.

На місце знахідки було направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Читайте такожНа Тернопільщині біля залізничної колії виявили боєприпаси часів Другої світової війни

Після обстеження території, прилеглої до місця знахідки, всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого вибуху.