Тернопільський перинатальний центр не отримав обладнання, за яке з держбюджету заплатили понад 680 тисяч гривень

На Тернопільщині сьогодні повідомлено про підозру службовцям, з вини яких обласний перинатальний центр не отримав обладнання на суму понад 680 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, службові особи одного із столичних товариств, отримавши кошти з державного бюджету, не поставили частини обладнання для потреб комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина».

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Таким чином, державі спричинено шкоду на суму понад 680 тис. грн.

Службовій особі товариства-постачальника повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Крім цього, повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) колишньому головному спеціалісту одного з управлінь Тернопільської обласної державної адміністрації, який приймав обладнання та підписував акт прийому-передачі.

Кримінальне провадження здійснюється за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та службової недбалості.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині відкрили біологічні очисні споруди.