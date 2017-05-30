На Тернопільщині відкрили біологічні очисні споруди

У смт. Микулинці Теребовлянського району відбулося відкриття очисних споруд Микулинецької обласної фізіотерапевтичної лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, будівництво споруд фінансувалося з Державного фонду регіонального розвитку та з місцевого бюджету. Вартість робіт сягнула 4,5 млн. грн.

За словами начальника управління капітального будівництва Тернопільської ОДА Віктора Кузяка, під час будівництва очисних споруд було втілено новітні технології. Об’єкт дозволяє очищати щодоби в середньому близько 150 кубічних метрів стоків.

Головний лікар комунальної фізіотерапевтичної лікарні Зіновій Ясеник підкреслив, що рішення про початок будівництва очисних споруд та виділення коштів було прийнято завдяки голові Тернопільської ОДА Степану Барні.

«У нашому медзакладі головним лікувальним фактором є сірководнева вода і місцеві торфогрязі, що в поєднанні із фізіотерапевтичними процедурами, лікувальною фізкультурою, масажем, кліматотерапією діють унікальне співвідношення для відновлення функцій організму. Ми лікуємо хвороби, пов’язані з опорно-руховим апаратом. Маємо три відділення – кардіологічне, загальне й дитяче. У нас лікуються діти із захворюваннями центральної нервової системи. Наша вода також дуже корисна для воїнів. За рік у лікарні проходять лікування в середньому до сотні учасників АТО. Ця вода має властивість відновлювати кровопостачання і нервацію, а якраз з ними й пов’язані усі хвороби. Саме тому те, що нам вдалося побудувати очисні споруди, має дуже важливе значення. Бо без очисних споруд ми не маємо права на спецводокористування. Тому я вдячний владі, що виділила землю і кошти й допомогла нам усе організувати», – сказав Ясеник.

Фото прес-служби Тернопільської ОДА