У Тернополі на хабарі затримали поліцейського

17:22, 01 червня 2017
Тернопіль
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Правоохоронець вимагав у місцевого жителя 500 доларів за не притягнення до кримінальної відповідальності.

Правоохоронця затримали під час отримання частини хабаря / exzk.ru

У Тернополі сьогодні під час отримання хабаря затримали працівника поліції.

Як повідомив УНІАН керівник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, декілька днів тому оперативники управління СБУ та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції отримали інформацію про те, що співробітник управління захисту економіки вимагає у місцевого жителя 500 доларів за не притягнення до кримінальної відповідальності.

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Під час отримання частини хабаря – 200 доларів – поліцейського затримали в центрі Тернополя.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині будуть судити провізора аптеки, яка продавала наркотичні засоби без рецепту.

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Теги: #хабарництво на Тернопільщині