На Тернопільщині будуть судити провізора аптеки, яка продавала наркотичні засоби без рецепту

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду кримінальне провадження стосовно працівника однієї з аптек обласного центру. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, провізор реалізовувала наркотичні комбіновані лікарські препарати, які містять в собі наркотичний засіб кодеїн, з порушенням вимог чинного законодавства - без рецепту лікаря та в забороненій кількості.

Під час обшуку у складських приміщеннях аптеки, окрім ліків, заборонених для продажу без рецепту, було виявлено десятки протермінованих препаратів.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч.1 ст. 320 КК України (порушення встановлених правил відпуску наркотичних засобів).

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу в розмірі до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.