Через обвал балкону на Тернопільщині розпочато кримінальне провадження

Через обвал балкону у Бережанах, внаслідок якого постраждали двоє людей, розпочато кримінальне провадження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, будинок із аварійним балконом знаходиться на балансі та в обслуговуванні Бережанського міського комунального підприємства та є комунальною власністю громади міста Бережани.

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Таким чином, травмування людей внаслідок руйнування балкону пов‘язане із несумлінним ставленням службових осіб підприємства своїх обов’язків, що виявилося у неналежному обслуговуванні та обстеженні житлового будинку.

Відомості про правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється прокурорами Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, у райцентрі Бережани 4 червня близько 22 години обвалився балкон на третьому поверсі будинку по вул. Академічна, 16. У цей момент на балконі перебували четверо людей. Двоє чоловіків втрималися на перилах, двоє інших - впали. Потерпілих госпіталізували. В одного з них медики діагностували відкритий перелом кісток передпліччя та шок II ступеня, в іншого - забій м‘яких тканин грудної клітки.