На Тернопільщині обрушився балкон житлового будинку, є постраждалі

У місті Бережани Тернопільської області в старовинному двоповерховому будинку обрушився міжповерховий балкон, в результаті чого двоє людей травмовано. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався на вул. Академічна. У момент обвалення на балконі знаходилися чотири людини, двоє з яких випали з конструкції. Вони з травмами різної тяжкості госпіталізовані в лікарню.

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"Прибувши на місце, рятувальники побачили величезну бетонну плиту, що зависла на висоті 10 метрів, у разі падіння якій існувала реальна загроза руйнування будинку та інженерних комунікацій. Використовуючи стаціонарну лебідку автомобіля ЗІЛ-131 і металеві троси вони зафіксували обвалені конструкції", - йдеться в повідомленні.

У підсумку, рятувальникам вдалося акуратно спустити бетонну платформу на землю. Повідомляється, що всього до робіт було залучено 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня близько 23.00 на проспекті Мазепи, 5 у Вишгороді стався потужний вибух у житловому будинку.