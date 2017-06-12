На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано чотирьох осіб
16:03, 12 червня 2017Тернопіль
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В результаті аварії водій потрапив до лікарні із переломом стегнової кістки.
Водій автомобіля марки "AUDI-80" не впорався з керуванням / фото volynnews.com
На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано чотирьох осіб.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора 11 червня на автодорозі Бучач-Стінка-Космирин.
Водій автомобіля марки "AUDI-80" не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався у дерево.
В результаті аварії водій потрапив до лікарні із переломом стегнової кістки.
Окрім нього у Бучацьку райлікарню госпіталізували ще трьох пасажирів авто з різними травмами та ушкодженнями.
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