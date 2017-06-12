На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано чотирьох осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора 11 червня на автодорозі Бучач-Стінка-Космирин.

Водій автомобіля марки "AUDI-80" не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався у дерево.

В результаті аварії водій потрапив до лікарні із переломом стегнової кістки.

Окрім нього у Бучацьку райлікарню госпіталізували ще трьох пасажирів авто з різними травмами та ушкодженнями.