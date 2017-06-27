На Тернопільщині на біатлонній базі відновили електро- та газопостачання

На Тернопільщині на біатлонній базі у Підгородньому відновили електро- та газопостачання.

Як повідомив корепсонденту УНІАН начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віктор Мацикур, також на базу повернули зброю, яку не могли тут зберігати, оскільки без електрики не працювала сигналізація.

«Після візиту Міністра молоді та спорту України Ігора Жданова був напрацьований договір між ДЮСШ з зимових видів спорту та обласним «Колосом», де на умовах оренди школа компенсовує борги та платить за комунальні послуги згідно лічильників та діючих тарифів. Це дозволило нарешті відновити електропостачання та газопостачання, а також повернути спортивну зброю. На момент візиту Міністра борги за електрику та газ у власника бази – обласного товариства «Колос» – складали близько 80 тис. грн», – зазначив Мацикур.

Читайте такожТернопільська ОДА ініціює включення печери Вертеба до попереднього Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Водночас він додав, що проблеми з використанням бази для тренувань біатлоністами залишились.

«Власником приміщення, товариством «Колос» ускладнюється процес розміщення спортсменів та використання ними приміщень, відсутнє водопостачання. Товариство до цього часу не зайняло жодної позиції щодо захисту біатлонної траси від перетину транспортом для доїзду всередину кільця. Спортсмени досі на базі «гості», а не «господарі». Товариство продовжує триматися за майно, а спортивна школа залишається орендарем без прав, але з обов’язками», – каже Мацикур.

Він розраховує, що 18 серпня на конференції «Колосу» таки приймуть рішення про передачу бази у державну власність, як про це було домовлено з представниками товариства під час наради за участі Жданова та керівництва області.

Читайте такожТернопільщина виступила з ініціативою заохочувати найкращих спортсменів земельними ділянками

Якщо комплекс так і залишиться у приватній власності, не вдасться реалізувати проект будівництва нового біатлонного комплексу з новою трасою та стрільбищем, адже держава не вкладатиме кошти в приватні проекти.

Довідка УНІАН. Біатлонна база в приміському селі Підгороднє була збудована у 1983-1985 році, на замовлення добровільного спортивного товариства «Колос».

27 червня 1985 року був виданий акт прийому в експлуатацію державною приймальною комісією учбово-курсової бази ДСТ «Колос», а на підставі рішення виконкому Тернопільської районної ради народних депутатів від 2 липня 1985 року цей акт був затверджений.

ДСТ «Колос» на той час було республіканською профспілковою добровільною спортивною організацією.

Після проголошення незалежності України були прийняті нормативні документи, що регулювали питання власності майна колишніх загальносоюзних громадських організацій, зокрема Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1991 року N311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) власністю». А також Постанова Верховної Ради України від 10 квітня 1992 року N 2268-XII «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України».

Згідно цих документів регулювався порядок передачі майна у комунальну та державну власність.

Однак всупереч законодавству 24 грудня 1996 року виконком Підгороднянської сільської ради народних депутатів приймає рішення про оформлення права власності за обласною радою кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства «Колос».