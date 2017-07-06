На Тернопільщині вшанували пам'ять загиблих політв’язнів, підірваних у потягу над Дністром (фото)

На Тернопільщині вшанували пам'ять загиблих політв’язнів, підірваних у потягу над Дністром. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, упоминальному заході взяли участь керівники району, представники громадських організацій та політичних партій.

Вони хвилиною мовчання та покладання квітів до пам’ятника вшанували пам’ять загиблих.

Цьогоріч минає 76 років з моменту трагедії, що трапилася на залізничному мості у Заліщиках. У липні 1941 року солдати радянської армії підірвали та скинули у води Дністра два залізничних вагони, переповнені політичними в’язнями.

Щороку в день трагедії жителі містечка, а також гості з Львівщини та Чернівеччини приходять сюди на панахиду, яку відправляють біля хреста, встановленого для вшанування загиблих.

Під час виступів люди зазанчали, що за радянських часів стверджували, ніби міст підірвали німецькі диверсанти, але насправді німці окупували цю територію 14 липня, а трагедія сталася 5-7 липня (точна дата не відома). Джерела стверджують, що саме відступаючі енкаведисти підірвали вагони з політв’язнями на мосту, що сполучає Буковину з Галичиною.