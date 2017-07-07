На Тернопільщині відкрили місцеву пожежну команду в с. Шляхтинці Тернопільського району.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, після офіційного відкриття, за християнським звичаєм було освячено новостворений підрозділ та його працівників, аби ті з Божою опікою після гасіння пожеж живими та неушкодженими поверталися до своїх домівок.

Пожежне депо в с. Шляхтинці дислокуватиметься в оновленій, спеціально пристосованій будівлі, яку було реконструйовано та обладнано усім необхідним для повноцінного функціонування за два місяці силами громади за сприяння органів місцевої виконавчої влади та меценатів.

Для потреб новоствореного підрозділу надано пожежну автоцистерну АЦ-40(131)137А, обладнану на шасі ЗІЛ-130, яка вивільнилась в одній з державних пожежно-рятувальних частин в зв’язку з оновленням автопарку.

Звертаючись до присутніх, голова Тернопільської ОДА Степан Барна відзначив, що Тернопільська область в Україні є флагманом в напрямку створення місцевих пожежних формувань та підкреслив, що функціонування таких підрозділів є запорукою протипожежної безпеки населених пунктів краю.

«Ми не зупинятимемося на досягнутому, а будемо й надалі продовжувати роботу, спрямовану на те, щоб навіть у найвіддаленіших, селах області функціонували пожежні команди», – пообіцяв під час урочистостей начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей.