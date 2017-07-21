На Тернопільщині внаслідок ДТП травмовано 7 осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася сьогодні 21 липня близько 11 год на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. На Добривідському перехресті зіткнулося два автомобілі марки Peugeot Expert.

За словами поліції, водій одного автомобіля виїхав з другорядної дороги на головну, де у нього врізалося друге авто. В результаті удару одна з легківок злетіла у поле.

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На момент ДТП в першому автомобілі перебував лише водій, а у іншому - водій та п'ятеро пасажирів. Усі учасники автопригоди звернулися за допомогою до лікарні. У трьох людей, в тому числі в однієї дитини, переломи. У чотирьох інших – легкі тілесні ушкодження.

На місці аварії працюють слідчі. Вони і встановлять причину аварії.

Як повідомляв УНІАН, у Києві водій "Ягуара" наїхав на пішоходів та врізався в дерево. Водій та двоє пішоходів із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані.