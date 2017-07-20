У Києві водій "Ягуара" наїхав на пішоходів та врізався в дерево

У Києві водій "Ягуара" скоїв наїзд на двох пішоходів, і, втікаючи з місця ДТП, в’їхав у дерево. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

У повідомленні сказано, що вчора вночі на проспекті Науки в Голосіївському районі Києва водій автомобіля "Ягуар" скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу.

«За попередніми даними, водій іномарки не встиг зреагувати та скоїв наїзд на пішоходів, які перебігали проїжджу частину. Після чого власник авто намагався зникнути з місця пригоди та врізався у дерево. Лікарів швидкої допомоги та поліцію викликали свідки події», - зазначили в поліції.

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Водій та двоє пішоходів із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до медичного закладу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, також у Києві BMW на швидкості влетів у автомийку, унаслідок чого загинув співробітник, який перший день вийшов на роботу.