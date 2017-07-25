На Тернопільщині у Дністрі втонув 38-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора 24 липня.

За даними очевидців, чоловік почав тонути під час купання в річці Дністер поблизу с.Возилів Бучацького району.

На даний час тривають пошукові роботи, до яких залучено рятувальників та водолазів.