На Тернопільщині у Дністрі втонув 38-річний чоловік

10:57, 25 липня 2017
Тернопіль
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За даними очевидців, чоловік почав тонути під час купання в річці Дністер поблизу с.Возилів Бучацького району.

Фото українська Wikipedia

На Тернопільщині у Дністрі втонув 38-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора 24 липня.

За даними очевидців, чоловік почав тонути під час купання в річці Дністер поблизу с.Возилів Бучацького району.

На даний час тривають пошукові роботи, до яких залучено рятувальників та водолазів.

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Теги: #новини Тернопільщини