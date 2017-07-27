Сьогодні на Тернопільщині люди, незадоволені станом розслідування вбивства 17-річної дівчини, вкотре перекрили дорогу. Як передає кореспондент УНІАН, про це близько 21 год на своїй сторінці в Фейсбуці написав начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

В коментарях люди додають, що дорога була перекрита більш як на 40 хв. Богомол запевнив, що цього разу винних притягнуть до відповідальності.

«Сьогодні в смт. Вишнівець відбулись незаконні дії окремих громадян в кількості 15 осіб, які шляхом перешкоджання руху транспорту заблокували дорогу. Серед блокувальників – родина затриманого по підозрі у вбивстві, яке сталось у Вишнівці місяць назад. Не дивлячись на резонансність вбивства та перебування цієї справи на контролі у вищих органів держави, родичі підозрюваного незаконними методами намагаються вплинути на проведення слідства, ігноруючи права та інтереси людей, які рухаються трасою. До поліції поступили скарги водіїв про перекриття дороги та претензії про спричинені збитки за простій. За фактом блокування транспортної магістралі порушено кримінальне провадження та буде проводитись розслідування. Винні будуть притягненні до відповідальності», – написав Богомол.

Він додав, що для документування неправомірних дій на місце події виїжджали працівники поліції та слідчо-оперативна група. Виявилося, що криміналіст, який знімав подію на відео і був залучений до документування, перебував у нетверезому стані.

«Інспекцією по роботі з особовим складом факт перебування на службі під дією алкоголю задокументовано та готується наказ на звільнення цієї "особи" за дискредитацію звання поліцейського, який я підпишу сьогодні», – повідомив Богомол.

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Як повідомляв УНІАН, тіло 17-річної дівчини виявили у смт. Вишнівець 26 червня на узбіччі дороги.

Встановлено, що загинула вона внаслідок проникаючого ножового поранення в область серця. Напередодні дівчина святкувала вночі День молоді.

Вважаючи, що правоохоронці затягують слідство, 29 червня жителі Вишнівця на знак протесту на 45 хв перекрили міжнародну трасу.

3 липня поліцейські повідомили, що затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві дівчини.

Частина жителів Вишнівця залишились переконаними, що поліція затримала невинного, відтак на знак протесту знову перекрили дорогу.

Згодом Богомол повідомив, що на ножі, яким вбито дівчину, виявлено сліди ДНК підозрюваного, а на його штанах – ДНК жертви, що доводить причетність підозрюваного до скоєного.