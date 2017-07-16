У Києві серед ночі порізали 18-річну дівчину

У Києві вночі невідомий порізав ножем 18-річну дівчину, потерпіла в критичному стані, повідомляє dtp.kiev.ua.

"Страшна НП в Києві на Курбаса: невідомий важко травмував ножем дівчину", - сказано в повідомленні.

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За попередніми даними потерпілій 18 років. Зараз дівчину в критичному стані госпіталізували в реанімацію.

Як повідомляв УНІАН, киянинвбив жінку за відмову скористатися її телефоном.