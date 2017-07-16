У Києві серед ночі порізали 18-річну дівчину
10:44, 16 липня 2017Інциденти
4564 1
Зараз дівчину в критичному стані госпіталізували в реанімацію.
Дівчина нахоится в реанімації / nikvesti.com
У Києві вночі невідомий порізав ножем 18-річну дівчину, потерпіла в критичному стані, повідомляє dtp.kiev.ua.
"Страшна НП в Києві на Курбаса: невідомий важко травмував ножем дівчину", - сказано в повідомленні.
Читайте такожУ Львові хлопець зарізав свою колишню дівчину й викинувся з вікна 7 поверху, та залишився живим
За попередніми даними потерпілій 18 років. Зараз дівчину в критичному стані госпіталізували в реанімацію.
Як повідомляв УНІАН, киянинвбив жінку за відмову скористатися її телефоном.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter