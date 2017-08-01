На Тернопільщині затримали чоловіка, який викрав сейф з валютою та ювелірними виробами

На Тернопільщині затримали 37-річного чоловіка, який викрав сейф з валютою та ювелірними виробами. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців учора звернувся підприємець з Почаєва, який повідомив, що повернувшись додому з сім’єю після відпочинку, виявив виламані двері з тильної сторони будинку, а з шафи спальної кімнати зник сейф.

За даними підприємця, у сейфі були понад 3 тис. доларів та 1 тис. євро, а також шкатулка із ювелірними прикрасами.

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Правоохоронці встановили, що крадіжку здійснив товариш дочки господарів, з якою сім’я не підтримує тісні стосунки.

Гроші й золоті вироби в підозрюваного вилучили. Також з дна озера підняли сеф, який злодій розрубав сокирою, аби дістати його вміст.

Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка).