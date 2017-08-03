На Тернопільщині затримали інструктора автошколи, який вимагав хабар за сприяння в отриманні водійських прав. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, співробітники управління захисту економіки, обласної прокуратури та слідчого управління Головного управління Нацполіції Тернопільщини задокументували факт отримання неправомірної вигоди працівником однієї з автошкіл.

Чоловік вимагав та отримав 2,8 тис. грн в одного з учнів, пообіцявши посприяти в успішній здачі іспиту та отриманні водійського посвідчення. Порушника затримали при отриманні коштів. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 3 ст 369-2 ККУ.

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