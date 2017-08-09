У Тернополі затримали чоловіка, який розрахувався у супермаркеті фальшивою 500-гривневою купюрою

У Тернополі затримали чоловіка, який розрахувався фальшивою 500-гривневою купюрою.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про інцидент надійшло з одного з супермаркетів міста, де покупець розрахувався за товар 500-гривневою купюрою з ознаками підроблення.

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Чоловік запевнив, що не здогадувався про фальшивість купюри, а отримав її як плату за роботу. На даний час правоохоронці перевіряють його версію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України).