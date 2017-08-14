Аграрії Тернопільщини зібрали уже 72% ранніх зернових, займаючи лідируючі позиції за врожайністю.

Як повідомив в. о. директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Володимир Стахів під час щотижневої наради з головами РДА та ОТГ, в області вже намолочено 1,2 млн т зерна.

За його словами, Тернопільщина перебуває на третьому місці в державі за урожайністю ранніх зернових культур – 49,2 ц/га. За урожайністю основної культури – пшениці, область – на 4 місці із показником 53 ц/га.

«На сьогоднішній день уже зібрано 72% ранніх зернових культур. На темпи збирання врожаю деякою мірою вплинули погодні умови, адже на початку літа була низька температура повітря, що не дозволяло зерновим достигати. Таким чином, якщо аналізувати в розрізі районів, то у Підволочиському районі зібрали 89% зернових, а є райони, які щойно перейшли за 50%», – зауважив Стахів.

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Середня врожайність зернових в області склала 54,5 ц/га, що на 3,6 ц/га більше, ніж торік. Серед лідерів – Теребовлянський та Бучацький райони (68 ц/га та 62 ц/га відповідно).

В ТОДА зазначили, що за даними Мінагрополітики найвища врожайність ранніх зернових і зернобобових культур в господарствах наступних Хмельницької (56,6 ц/га), Івано-Франківської (52,9 ц/га), Тернопільської (49,2 ц/га) областей.