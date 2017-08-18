На Тернопільщині відбудуться заходи з вшанування воїнів УПА, які загинули біля гроту «Глинка» в 1945 році. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 20 серпня о 15 год біля гроту поблизу села Кривче Борщівського району відбудеться мітинг-реквієм, освячення встановленого хреста і меморіальної дошки полеглим воякам ОУН-УПА.

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У такий спосіб буде увіковічнено пам’ять про 7 бійців, які дві доби протистояли «енкаведистам», відстрілюючись з невеликої печери.

Двом повстанцям врешті вдалося врятуватися, вирвавшись з оточення, ще двоє під час прориву загинули, як і 3 бійців, які вирішили таки залишитися у середині печери. Їх «енкаведисти» підірвали, замінувавши грот.

Найстаршому з бійців УПА, які дали бій біля печери, було 30 років, наймолодшим — по 23.