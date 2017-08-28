Зникла майже два місяці тому дівчина з Тернопільщини знайшлася у Києві: жебракувала у метро

16-річну дівчину з Тернопільщини, яку розшукували майже два місяці, виявили у столичному метро за жебракуванням.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення 16-річної школярки із Заліщицького району повідомив її батько ще 8 липня. Дівчина пішла з дому після сварки з рідними.

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Орієнтування про розшук дівчини правоохоронці Тернопільщини розіслали по всій Україні.

Наприкінці минулого тижня перехожі у юній жебрачці в київському метро упізнали втікачку з Тернопілля й повідомили про це правоохоронців.

До столиці за школяркою їздили батьки і поліцейські. Зараз вона уже вдома.