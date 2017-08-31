Голова Тернопільської ОДА взяв під контроль питання заборгованості перед медиками однієї з райлікарень (фото)

Голова Тернопільської ОДА Степан Барнавзяв під особистий контроль питання виникнення заборгованості перед працівниками одної з райлікарень.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час робочої поїздки у Ланівці медичні працівники районної лікарні поскаржилися керівнику області на заборгованість по заробітних платах. Зокрема, не всім лікарям та медперсоналу виплатили оздоровчі і досі вони ще не отримали авансу за серпень.

Читайте такожВосени на Тернопільщині відбудуться вибори до 4 об'єднаних територіальних громадБарна дав завдання представникам місцевої влади знайти додаткові кошти, щоб дофінансувати медичну галузь і забезпечити безперебійну роботу персоналу, додавши, що держава стовідсотково виконала усі зобов’язання, виділивши в частині медичної субвенції на Лановецький район 22 млн грн.

«Я беру це питання під свій особистий контроль. Водночас наголошую, що медицині потрібно відпрацювати комплекс заходів, які би дали можливість зекономити. Зокрема, це стосується оптимізації ліжко-місць, кадрів та впровадження заходів з енергоефективності, бо без цього вирішення проблеми практично неможливе», – сказав Барна.

Він додав, шо область бере на себе зобов’язання вкласти додаткові кошти у термомодернізацію і придбання сучасного обладнання для Лановецької лікарні.

«Це вже наша компетенція. Тому, гадаю, що найближчим часом напрацюємо основні пропозиції», – зауважив він.

Також Барна вкотре наголосив, що у контексті медичної реформи та створення госпітальних округів, ніхто не буде ліквідовувати лікарень.

«Лановецька лікарня працювала, працює і буде працювати, але вона працюватиме до тих пір, доки будуть пацієнти, які захочуть тут лікуватися. Тому зараз стоїть важливе питання перед лікарнею і перед головним лікарем – забезпечити якісний персонал, зберегти добрих лікарів, котрі будуть надавати ці медичні послуги. Бо реформа передбачає екстериторіальність, а це означає, що пацієнт буде лікуватися там, де це роблять якісно, а не там, де він прописаний. Тому наразі звертаюся до голови Лановецької РДА, голови районної ради, міського голови та голів об’єднаних громад району якнайшвидше знайти кошти для того, щоб забезпечити лікарів зарплатою і щоб надалі не виникало таких ситуацій», – сказав Барна.

Принагідно голова ОДА оглянув також лікарню й один із корпусів, де тривають ремонтні роботи, та поспілкувався з пацієнтами.