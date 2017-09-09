Телефонний шахрай видурив у мешканки Тернопільщини 14 тисяч гривень

Телефонний шахрай видурив у мешканки Тернопільщини 14 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, невідомий зателефонував до мешканки села Горинка Кременецького району та представився працівником фінансової установи. Він повідомив, що її картку заблоковано через закінчення строку дії, тому необхідно повідомити усі дані для її продовження.

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Жінка повідомила конфіденційну інформацію, а вже за декілька хвилин їй на телефон надійшло повідомлення про зняття коштів з картки. Потерпіла втратила 14 тис. грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.