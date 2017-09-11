На Тернопільщині знешкодили 47 артснарядів часів Другої світової війни
12:03, 11 вересня 2017Тернопіль
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На Тернопільщині знешкодили 47 артснарядів часів Другої світової війни
ДСНС в Тернопільскій області
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, усі боєприпаси були виявлені під час проведення земляних робіт в с. Драганівка Тернопільського району.
Вибухонебезпечні предмети вилучені та знищені в безпечному місці, шляхом контрольованого підриву.
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