На Тернопільщині знешкодили 47 артснарядів часів Другої світової війни

На Тернопільщині знешкодили 47 артснарядів часів Другої світової війни

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, усі боєприпаси були виявлені під час проведення земляних робіт в с. Драганівка Тернопільського району. Вибухонебезпечні предмети вилучені та знищені в безпечному місці, шляхом контрольованого підриву.

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