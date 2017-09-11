У Тернополі вшанували пам’ять жертв депортації

У Тернополі вшанували пам’ять жертв примусового виселення українців з рідної землі 1944-1946 р.р. та 1951 р.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід відбувся біля пам’ятника жертвам депортації, встановлений у пам’ять про сотні тисяч жителів Надсяння, Лемківщини, Холмщини, Підляшшя, Західної Бойківщини.

Священнослужителі відправили молебень, відтак учасники поминального заходу поклали квіти до підніжжя пам’ятника й запалили лампадки.

Голова облдержадміністрації Степан Барна під час виступу наголосив, що трагічні події минулого назавжди залишаться в пам’ять українців.

«У сьогоднішніх непростих для України умовах, суспільство має гуртуватися не лише навколо спільного прагнення побудови світлого майбуття нашої держави. Кожен українець повинен завжди пам’ятати про сотні тисяч земляків, які ставши жертвами військового злочину, втратили домівки та батьківщину», – сказав Барна.