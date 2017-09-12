На Тернопільщині заробітчанин вкрав у господаря будинку автомобіль у якості сплати за виконану роботу

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських надійшло повідомлення від жителя Чорткова, що у нього вкрали «ВАЗ 2101», який він припаркував поблизу одного з торгових закладів райцентру.

Оперативними заходами працівники поліції розшукали злодія. Ним виявився знайомий потерпілого, житель села Мухавка.

Як з’ясували поліцейські, у потерпілого злодій виконував ремонтні роботи, однак при оплаті за послуги виникла суперечка.

Затриманий стверджує, що йому недоплатили, за що він навіть побив роботодавця. Невдовзі, коли побачив у райцентрі автомобіль чортківчанина, вирішив викрасти його як компенсацію за недоотриману суму.

Машину чоловік привіз на власне подвір’я. Там за прослуховуванням музики на автомагнітолі в салоні автіки його й застали поліцейські.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за крадіжку.