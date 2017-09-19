У Тернополі розшукують жінку, яка на автомобілі збила молоду дівчину

У Тернополі розшукують жінку, яка на автомобілі збила 17-річну дівчину. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, ДТП сталася учора на перехресті вулиць Коновальця-Рєпіна.

Читайте такожУ Тернополі внаслідок ДТП в реанімацію потрапили водій та перехожий, якого він збивЗа даними потерпілої, її збив автомобіль сірого кольору. Жінка-водій віком орієнтовно 55-65 років доставила травмовану дівчину до лікарні, а сама з місця події зникла.

Поліція просить очевидців допомогти встановити транспортний засіб і звертатися до Управління патрульної поліції за номером 27-15-77 або 102.