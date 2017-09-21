На Тернопільщині площа посіву озимих зернових під урожай 2018 року зросла на 1,6%

На Тернопільщині під урожай 2018 року заплановано посіяти 202,5 тис. га озимих зернових, що на 1,6% більше порівняно з минулим роком.

Читайте такожАграрії Тернопільської області завершили посів ярових культурЯк передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання колегії департаменту агропромислового розвитку ТОДА повідомив заступник директора – начальник управління розвитку агропромислового виробництва та економічного забезпечення департаменту АПК Василь Кічак.

Зокрема озимої пшениці буде посіяно 183,6 тис. га, озимого жита – 1,2 тис. га, озимого ячменю – 17,7 тис. га.

Озимого ріпаку прогнозується посіяти на площі 52,3 тис. га – на 18,9% менше, ніж минулого року.

Кічак також повідомив, що всіма категоріями господарств області станом на 1 вересня зернові та зернобобові культури, не враховуючи кукурудзи, обмолочено на площі333,2 тис. га, що становить 73,6% до площі посіву.

Вагомих показників у виробництві зернових та зернобобових культур досягли сільгосппідприємства Підволочиськогорайону – 71ц/га, Теребовлянського – 70,1ц/га, Козівського – 67,4ц/га та Бучацького районів – 66,9 ц/га середньої урожайності. Разом з тим урожайність зернових культур по сільгосппідприємствах Підгаєцького району складає 43,6 ц/га, Кременецького – 45,9 ц/га та Шумського – 48,3 ц/га.

Цього року збільшився показник вирощування ячменю – на площі 51,9 тис. га отримано валовий збір 327,5 тис. т, що на 39,7 тис. т більше минулорічного показника.

Збільшився приріст урожаю гороху у порівнянні з минулим роком на 6,5 ц. Із технічних культур завершено збирання лише ріпаку, валовий збір якого становить 155,8 тис.т при урожайності 32,1 ц/га, що на 5,2 ц/га більше 2016 року.

«Ще два роки тому на території області працював практично один цукровий завод. Натомість, зараз працює уже 4 цукрових заводи, серед яких відновлений Чортківський. До кінця вересня-початку жовтня роботу також відновлять Збаразький, Козівський і Хоростківський. Потужності цих 4 заводів мабуть більші тих 8 заводів, котрі функціонували раніше. Тому, перспектива вирощування цукрового буряка очевидна», – зазначив Барна.