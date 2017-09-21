На Тернопільщині площа посіву озимих зернових під урожай 2018 року зросла на 1,6%

12:48, 21 вересня 2017
Тернопіль
63 0

У свою чергу голова ТОДА Степан Барна наголосив на необхідності збільшення посівних площ цукрових буряків.

Фото УНИАН

На Тернопільщині під урожай 2018 року заплановано посіяти 202,5 тис. га озимих зернових, що на 1,6% більше порівняно з минулим роком.

Читайте такожАграрії Тернопільської області завершили посів ярових культурЯк передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання колегії департаменту агропромислового розвитку ТОДА повідомив заступник директора – начальник управління розвитку агропромислового виробництва та економічного забезпечення департаменту АПК Василь Кічак.

Зокрема озимої пшениці буде посіяно 183,6 тис. га, озимого жита – 1,2 тис. га, озимого ячменю – 17,7 тис. га.

Озимого ріпаку прогнозується посіяти на площі 52,3 тис. га – на 18,9% менше, ніж минулого року.

Кічак також повідомив, що всіма категоріями господарств області станом на 1 вересня зернові та зернобобові культури, не враховуючи кукурудзи, обмолочено на площі333,2 тис. га, що становить 73,6% до площі посіву.

Вагомих показників у виробництві зернових та зернобобових культур досягли сільгосппідприємства Підволочиськогорайону – 71ц/га, Теребовлянського – 70,1ц/га, Козівського – 67,4ц/га та Бучацького районів – 66,9 ц/га середньої урожайності. Разом з тим урожайність зернових культур по сільгосппідприємствах Підгаєцького району складає 43,6 ц/га, Кременецького – 45,9 ц/га та Шумського – 48,3 ц/га.

Цього року збільшився показник вирощування ячменю – на площі 51,9 тис. га отримано валовий збір 327,5 тис. т, що на 39,7 тис. т більше минулорічного показника.

Збільшився приріст урожаю гороху у порівнянні з минулим роком на 6,5 ц. Із технічних культур завершено збирання лише ріпаку, валовий збір якого становить 155,8 тис.т при урожайності 32,1 ц/га, що на 5,2 ц/га більше 2016 року.

«Ще два роки тому на території області працював практично один цукровий завод. Натомість, зараз працює уже 4 цукрових заводи, серед яких відновлений Чортківський. До кінця вересня-початку жовтня роботу також відновлять Збаразький, Козівський і Хоростківський. Потужності цих 4 заводів мабуть більші тих 8 заводів, котрі функціонували раніше. Тому, перспектива вирощування цукрового буряка очевидна», – зазначив Барна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #посів озимих зернових#посівна тернопільщині