У Тернополі затримали квартирного злодія, завдяки камері спостереження (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора тернополянин, переглядаючи камеру, встановлену для спостереження за власним котом, побачив, що по квартирі хтось ходить.

Чоловік подумав, що це його дружина, покликав її через камеру. Невідомий, почувши голос, підійшов до камери і скинув її.

Тернополянин, викликавши поліцію, одразу поспішив додому. Приїхавши, побачив, що двері квартири вигнуті. Поруч застав невідомого, який почав погрожувати пістолетом, зав'язалася бійка.

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Зловмиснику вдалося вирватися, але втекти він не зміг – його затримали бійці роти "Тернопіль" та правоохоронці управління поліції охорони, які прибули на виклик.

За словами заступника начальника Тернопільського відділу поліції Богдана Гульмана, злодій встиг винести з оселі золоті речі та цінне майно. Працівники поліції охорони доправили злодія до відділу поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 ч. 3 ККУ (розбій, поєднаний з проникненням у житло).

Раніше, на Тернопільщині затримали 22-річного чоловіка, який вкрав коня та підводу.