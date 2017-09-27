У центрі Тернополя внаслідок ДТП два автомобілі винесло на тротуар (фото)

У центрі Тернополя внаслідок ДТП два автомобілі винесло на тротуар.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора на перехресті вул. Руська та бульвару Шевченка.

Не розминулися автомобілі BMW та Peugeot.

В результаті зіткнення з тілесними ушкодженнями до медзакладу бригада швидкої забрала водія Peugeot. Йому до приїзду медиків надавали першу долікарську допомогу перехожі.

Водій ншого авто суттєвих травм не отримав.

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В результаті удару обару обидва транспортних засоби вилетіли на тротуар. На щастя, перехожі не постраждали.

За попередніми даними, водій BMW поїхав під знак, який забороняє рух механічних транспортних засобів, відтак спричинив зіткнення.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ(порушення правил ПДР).