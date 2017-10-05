ТзОВ "Бучачагрохлібпром" продовжить фінансувати тернопільську волейбольну команду "Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ"

ТзОВ «Бучачагрохлібпром», зважаючи на успіхи тернопільської волейбольної команди «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», продовжує її фінансування. Як повідомили УНІАН на підприємстві, у вересні команда виборола першість на турнірі в Чернігові.

Відтак ТзОВ «Бучачагрохлібпром» залишається титульним спонсором волейбольної команди.

Минулого року голова наглядової ради підприємства Петро Гадз вирішив надавати спонсорську допомогу волейболісткам та вручив команді сертифікат на 360 тис. грн. Щомісяця команда отримувала по 40 тис. грн. Ці кошти давали можливість спортсменкам впродовж року брати участь в змаганнях, тренуватись та розвивати команду.

«Другий рік поспіль «Бучачагрохлібпром» надає спонсорську допомогу. У 2016 ректор ТНЕУ запропонував Петру Івановичу допомогти і підтримати клуб, адже «Галичанка» грає у вищій лізі. Університету було важко, адже тоді це був єдиний заклад, який споконвіку утримував команду. А на функціонування і розвиток потрібні великі кошти: на тренування, поїздки, відповідне харчування спортсменок тощо. Тому Петро Іванович вирішив підтримати спільний проект і восени 2016 команді вручили сертифікат на 360 тисяч гривень. Вже цього року ми підвищили суму і виділятимемо на потреби волейбольного клубу 450 тис. грн», – повідомив директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Іван Карачка.

За словами тренера команди Віктора Туркули, зараз дівчата готуються до міжнародного турніру в Луцьку, а 15 жовтня зіграють в рамках Суперкубку України з волейболу, після чого в рамках Чемпіонату України «Галичанка» прийматиме команду з Запоріжжя.

Довідка УНІАН. «Галичнка» з 1999 року він виступає в Суперлізі України.

В 2010 році команда стала Чемпіоном України, в 1994 та 2004 – володарем Кубку України.