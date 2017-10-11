На Тернопільщині через ремонтні роботи на дорозі трапилася ДТП (фото)

На Тернопільщині через ремонтні роботи на дорозі трапилася ДТП. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася неподалік Монастириська учора 10 жовтня близько 16 год.

На автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль водій автомобіля Fiat Doblo не впорався з керуванням.

В результаті автопригоди чоловіка госпіталізували до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом основи черепу, забоями та травмами спини.

За попередньою інформацією, водій виїхав на смугу зустрічного руху, не помітивши, що там зрізаний асфальт. Транспорт занесло і викинуло в кювет, де автомобіль врізався в дерево.

Потерпілого госпіталізували спочатку в місцеву лікарню, а потім – в Тернопільську обласну.