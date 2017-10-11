З зони АТО після року служби повернулися бійці тернопільської окремої артилерійської бригади (Фото)

З зони АТО після року служби повернулися бійці тернопільської окремої артилерійської бригади. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, учора ввечері військовий ешелон зустріли рідні військових, друзі, побратими, командування частини, духовенство та керівництво обалсті. Супроводжував зустріч військовий оркестр.

Підрозділ виконував бойові завдання у зоні антитерористичної операції, перебуваючи у гарячих точках.

«Військова служба насичена певними труднощами, проте ми всіма силами їх долаємо. Свої завдання підрозділ виконав успішно. А тепер є потреба у відпочинку, потреба приділити увагу сім’ям та поповнити матеріальні запаси. Богу дякувати в нас усі живі-здорові, є один поранений боєць, який зі шпиталю прибув зустріти своїх побратимів», – розповів командир окремої артилерійської бригади Сергій Баранов.

Вдячність за виконаний перед державою обов’язок висловив бійцям перший заступник голови Тернопільської ОДА Іван Крисак.

«Ми вдячні нашим військовим та вдячні Богу за те, що вони живі. Тому, бажаю їм відпочити, а потім зібратися з думками, знайти свою стежку в житті, поділитися спогадами з молодим поколінням, поділитися уже набутим досвідом з нами, розповісти про своє бачення розвитку краю, міста, взагалі всіх процесів у країні. Це цікаво, адже це люди, які безпосередньо там переосмислили зміст свого життя, їхні переживання для нас надзвичайно цінні. Прошу тільки одного: щоб вони якомога швидше повернулися до нормального життя», – сказав Крисак.