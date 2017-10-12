На Тернопільщині у лісі знайшли 75-річного чоловіка, який через інсульт не зміг добратися додому і майже добу провів на відкритому повітрі

На Тернопільщині у лісі знайшли 75-річного чоловіка, який через інсульт не зміг добратися додому. Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителя села Переходи Михайла Говду шукали з 9 жовтня, після того, як він в післяобідню пору вийшов з дому в ліс по гриби та не повернувся.

10 жовтня працівники Чортківського відділу поліції знайшли зниклого в лісі живим. У 75-річного чоловіка стався інсульт, тому він самостійно не міг потрапити додому.

Бригада швидкої медичною допомоги доправила пацієнта до районної лікарні.