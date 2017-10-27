На Тернопільщині рятувальники понад годину гасили пожежу на зерносушці. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 26 жовтня о 13.19 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у зерновій сушці у селі Мишковичі Тернопільського району.

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На виклик оперативно направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Прибувши а місце виклику, рятувальники встановили, що горять залишки соняшника на площі 20 м. кв. О 14 год бійці Служби порятунку вогонь зупинили, а о 15.25 – повністю ліквідували пожежу.

Вогнем знищено майже тону соняшника. Врятовано зернову сушку, кормовий цех .

На місці події працювали чергові караули 3-ї державної пожежно-рятувальної частини управління, у складі 4 осіб та 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї ДПРЧ управління.