У Тернополі 6 будинків досі залишаються без теплопостачання. Як повідомили УНІАН в міському управлінні житлово-комунального господарства, причиною відсутності тепла у цих будівлях стали аварійні ситуації, над ліквідацією яких працюють фахівці.

Зокрема, через прорив підпольних каналів без тепла перебуває будинок на проспекті Злуки, 39, через прорив на трасі – будинки на вул. 15 Квітня, 5 і 5б та вул. Бр. Бойчуків, 1 і 1а, а в будинку на вул. Симоненка, 4 у трьох під’їздах відсутнє теплопостачання, адже тут тривають пуско-налагоджувальні роботи індивідального теплового пункту.

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Також на завершальному етапі роботи із запуску тепла у окремих будинках, де облаштовані ІТП, адже тут здійснюються роботи з розповітрювання системи.

В управлінні додали, що частими є випадки, коли мешканці квартир по цілому стояку не мають тепла, оскільки власник квартири на останньому поверсі, де заповітрені труби, відсутній, або ж не бажає пускати до себе працівників для проведення розповітрювання.