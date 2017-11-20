На Тернопільщині перепоховали останки 60 жертв "Ягільницької трагедії" (фото, відео)

На Тернопільщині перепоховали останки 60 жертв «Ягільницької трагедії». Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, чин поховання тривав два дні, 18-19 листопада.

Попрощатися зі своїми рідними приїхали їхні родичі, племінники та внуки. Вони розповіли, що оскільки їхні рідні загинули молодими, вони особисто їх не знали, але чули про них багато доброго.

Вшанували пам'ять українських націоналістів духовенство на чолі з митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василієм Семенюком та єпархом Бучацьким Димитрієм Григораком, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Львівської ОДА Олег Синютка, голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук, заступник голови Тернопільської обласної ради Любомир Крупа, голови РДА, гості з Києва, люди, які долучилися до пошуку могили та розкопок, і місцеві жителі.

Могилу в’язнів Чорківської тюрми, яких 27 листопада 1942 року розстріляли німецькі окупанти, вдалося знайти цього року у полі між селами Ягільниця та Нагірянка, що на Чортківщині, завдяки наполегливості ініціатора пошукових робіт, директора Чортківського педагогічного коледжу Романа Пахолка.

«Бог дав нам можливість знайти цих воїнів, які були родом з Тернопілля, з Франківщини та Львівщини. Серед загиблих також були священик та дівчина. Тут присутні делегації з Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, представники Інституту національної пам’яті. Також їхню пам’ять вшановують всі, хто хоче будувати та утверджувати українську державу. Тут присутні сучасні воїни, військовослужбовці Збройних сил України, ветерани УПА. І дивлячись на все, що ми сьогодні маємо та що здобули, дивлячись на українську армію, яку вдалося відродити за останні кілька років, я переконаний, що задуми цих патріотів через 75 років здійснилися. Вони отримали свою державу, отримали з боку людей пошанування, українську молитву. Оце і є уроком єднання, відповідальності тоді і відповідальності нашої спільної тепер», – сказав під час виступу Барна.