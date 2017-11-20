У Тернополі госпіталізували чоловіка із простреленою ногою. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, поліцейських учора 19 листопада близько 21 год на вул. Морозенка викликав сам травмований.

Коли інспектори приїхали, він попросив їх викликати швидку.

Потерпілий перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Пояснити за яких обставин його було поранений він не зміг.

Інспектори викликали швидку та слідчо-оперативну групу. Від написання заяви та пояснення чоловік відмовився.