Бійці батальйону "Тернопіль" вирушили в зону АТО

Бійці роти поліції особливого призначення "Тернопіль" вирушили на два місяці у зону проведення Антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, провести їх прийшли керівники області, поліції, рідні та друзі.

Голова ТОДА Степан Барна подякував бійцям за захист територіальної цілісності та побажав успішного виконання бойових завдань.

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"Я дякую кожному бійцеві за свідому громадянську позицію та патріотизм. Бажаю вам легкої служби та в повному складі повернутися додому, де вас люблять та з нетерпінням чекатимуть. Своєю присутністю на східних рубежах ви забезпечуєте спокій у рідних домівках. Бажаю вам мирного неба, та духовної підтримки. Нехай вас береже Господь!", – сказав під час проводів Барна.

Начальник Головного управління національної поліції Олександр Богомол наголосив на необхідності дотримання дисципліни.

"Ви – обличчя нашої області, тому вимагаю дотримуватися законності, дисципліни, а ще берегти один одного. Переконаний, через два місяці рідні зустрічатимуть вас живими та здоровими", – сказав Богомол.

На службу бійців благословили священики.

Загалом це вже 29-те відрядження правоохоронців батальйону "Тернопіль" на схід України.