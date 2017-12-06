У Тернополі через інформацію про вибуховий пристрій було евакуйовано пасажирів та працівників автовокзалу. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про замінування центрального автовокзалу надійшло до тернопільських працівників поліції 5 грудня близько 18 год. Невідома жінка о 17.25 зателефонувала в одну з кас установи, поінформувавши працівника, що територію автовокзалу заміновано.

На місце події виїхали усі екстрені служби, було евакуйовано понад 50 чоловік персоналу та пасажирів. Працівники вибухо-технiчної служби НДЕКЦ обстежили будівлю вокзалу з метою виявлення можливого вибухового пристрою. Інформація про замінування не підтвердилася.

Правоохоронці встановлюють особу додзвонювача.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно ст. 259 ККУ України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).