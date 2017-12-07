За 11 місяців платники податків Тернопільської області збільшили сплату податків на 37,4% до 4,5 млрд грн

У січні-листопаді платники податків Тернопільської області сплатили 4,493 млрд грн платежів. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 1,222 млрд грн або на 37,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.

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У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 817,2 млн грн податку на додану вартість, 136,4 млн грн податку на прибуток, 42,5 млн грн акцизного податку.

Місцеві бюджети з початку року отримали 2,619 млрд грн. Порівняно з січнем-листопадом минулого року забезпечено приріст коштів на 675,6 млн грн.

Зокрема, сплачено ,695 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, 410,5 млн грн єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, 111,2 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

У листопаді платники Тернопільщини забезпечили до зведеного бюджету 585 млн грн платежів, що на 186,6 млн грн або на 46,8% більше, ніж у минулорічному листопаді.