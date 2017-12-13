Україна – єдина: Тернопіль відвідали діти зі східних областей (фоторепортаж)

Тернопіль відвідали діти з східних областей в рамках акції «Потяг єднання України «Труханівська Січ».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на вокзалі представників з Донецької, Луганської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей, які приїхали привітати жителів Тернопільщини зі святом Миколая та різдвяними святами, зустріли керівники області, духовенство, однолітки учасників акції.

«Акція спрямована на покращення національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Вона демонструє всім, що Україна – єдина, а це у свою чергу укріпляє дух українців в тому, що будь-які політичні чвари, негаразди є нижчими за національну єдність і майбутню перспективу України. Адже лише спільно ми подолаємо всі проблеми», – зауважив заступник голови ТОДА Юрій Юрик, звертаючись до молоді.

Потяг єднання України «Труханівська Січ», – це збірна громадських організацій з різних міст, де є об’єднання мотивованих українських молодих людей, де є і діти, і представники шкільного самоврядування.

«Приїжджаючи сюди, ви обмінюєтеся із своїми колегами досвідом, розповідаєте свої ідеї і, власне, під час таких зустрічей народжуються цікаві проекти як обласного, так і всеукраїнського значення», – наголосив Юрик.

Також учасників акції привітав голова обласної ради Віктор Овчарук.

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«Дякуємо за ініціативу проведення Всеукраїнської акції, яка відбувається за підтримки Президента України Петра Порошенка. Сьогодні для України – це надзвичайно важливо, адже ми демонструємо єдність України. І якими різними ми не були б – нас єднає Україна. І тому сьогодні ми повинні популяризувати нашу єдність в боротьбі з агресором, який ступив на нашу землю. Нам чужого не треба, ми хочемо жити мирно на своїй землі. Саме це ми намагаємося донести, проводячи подібні акції. При цьому, я переконаний, що вам сподобається перебування на Тернопільщині, тому всім успіхів і нехай вас береже Господь», – побажав присутнім Овчарук.

Після зустрічі на залізничному вокзалі діти та молодь зі східної України побували на Микулинецькому кладовищі, де відбувся молебень за душі загиблих під час АТО. До їхніх могил також поклали квіти. Помолилися вони й за всіх Героїв Небесної Сотні біля однойменного пам’ятника, що на площі Героїв Євромайдану в Тернополі.

А після цього учасники акції зустрілися з бійцями тернопільської артилерійської бригади у їхній військові частині, поспілкувалися зі студентами Тернопільського центру професійно-технічної освіти. Завершилася програма перебування у Тернополі екскурсією до музею політв’язнів.

Наступним містом, яке зустріне «Потяг єднання України «Труханівська Січ», буде Хмельницький. Акція триватиме з 8 до 23 грудня.