У Тернополі автозлодії, яких власник застав на місці злочину, почали стріляти з травматичного пістолета

У Тернополі автозлодії, яких власник авто застав на місці злочину, почали стріляти з травматичного пістолета.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався 16 грудня в дворі будинку на пр. Злуки.

Повідомлення про постріли надійшло на лінію"102" близько 3 год ночі від місцевої мешканки.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції та патрульні. При огляді території стало відомо, що невідомі стріляли у власника автомобіля LEXUS RX 130.

Читайте такожНа Тернопільщині злодії викрали сейф з коштами та дорогоцінностями на 70 тисяч гривень

За словами потерпілого, вночі до нього зателефонував сусід і сказав, що в салоні авто, яке він припаркував у дворі будинку, хтось є. Коли власник автомобіля вийшов на вулицю, то помітив в іномарці трьох невідомих. До середини вони проникли, пошкодивши замок передніх дверей зі сторони водія. Чоловік намагався затримати зловмисників, почалася бійка, під час якої невідомі 5 разів вистрелили в його бік пристроєм для відстрілу гумовими кулями і втекли.

Усі зловмисники були в масках.

Власнику автомобіля надали першу медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився. Правоохоронці розшукують злодіїв.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 15 ч. 3 (замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця) та ст. 289 ч. 2 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди).