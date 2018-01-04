Ще 3 сім’ї учасників АТО з Тернопільщини отримали документи на землю (фото)
Очільник Тернопільщини подякував матерям та дружинам за їхню підтримку своїх рідних, які несуть службу на сході України.
Голова Тернопільської ОДА Степан Барна вручив документи на землю ще трьом сім’ям учасників АТО.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, принагідно очільник Тернопільщини подякував матерям та дружинам за їхню підтримку своїх рідних, які несуть службу на сході України.
«Наше завдання – допомагати родинам бійців, котрі захищають нашу державу на східних рубежах та вміти бути вдячними за всіх, хто береже наш спокій. Знаю, що є багато проблем, і переважно соціального характеру. Ми не маємо ілюзій, а тому робимо все для того, щоб їх поступово вирішувати. Ми розуміємо, що держава може бути тільки тоді, коли буде стабільність. Власне, проблемою для соціального та економічного розвитку в країні є війна на сході. Утім, завдяки нашим хлопцям, які стоять на передовій, ми сьогодні можемо створювати умови для ведення бізнесу, для того, щоб люди працювали в області, а не їхали на заробітки», – сказав Барна.
Він також нагадав, що в області відновлюються військові частини.
«Зараз в тернопільській артилерійській бригаді служать 3,5 тис. військовослужбовців, з них абсолютна більшість – це тернополяни. Також ми відбудовуємо військові частини в Теребовлі, Чорткові, в тих містах, де вони були зруйновані. Функціонує нині й військова частина в Бережанах. І ми й надалі працюватимемо над відновленням української армії. А вам, дорогі матері, хочу подякувати за те, що ви виховуєте таких синів. Чую про них добрі відгуки і переконаний, що саме вони здатні творити наше майбутнє», – зазначив голова ОДА.