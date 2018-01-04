Ще 3 сім’ї учасників АТО з Тернопільщини отримали документи на землю (фото)

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна вручив документи на землю ще трьом сім’ям учасників АТО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, принагідно очільник Тернопільщини подякував матерям та дружинам за їхню підтримку своїх рідних, які несуть службу на сході України.

«Наше завдання – допомагати родинам бійців, котрі захищають нашу державу на східних рубежах та вміти бути вдячними за всіх, хто береже наш спокій. Знаю, що є багато проблем, і переважно соціального характеру. Ми не маємо ілюзій, а тому робимо все для того, щоб їх поступово вирішувати. Ми розуміємо, що держава може бути тільки тоді, коли буде стабільність. Власне, проблемою для соціального та економічного розвитку в країні є війна на сході. Утім, завдяки нашим хлопцям, які стоять на передовій, ми сьогодні можемо створювати умови для ведення бізнесу, для того, щоб люди працювали в області, а не їхали на заробітки», – сказав Барна.

Він також нагадав, що в області відновлюються військові частини.

«Зараз в тернопільській артилерійській бригаді служать 3,5 тис. військовослужбовців, з них абсолютна більшість – це тернополяни. Також ми відбудовуємо військові частини в Теребовлі, Чорткові, в тих містах, де вони були зруйновані. Функціонує нині й військова частина в Бережанах. І ми й надалі працюватимемо над відновленням української армії. А вам, дорогі матері, хочу подякувати за те, що ви виховуєте таких синів. Чую про них добрі відгуки і переконаний, що саме вони здатні творити наше майбутнє», – зазначив голова ОДА.