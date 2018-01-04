У Тернополі з іномарки невідомі вкрали 20 тисяч гривень

У Тернополі з іномарки невідомі вкрали 20 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, постраждав від рук професіоналів житель обласного центру.

Злодіям для крадіжки вистачило декілька секунд, вони відчиняли двері автівки шляхом сканування сигналу центрального замка і викрали залишену готівку.

Повернувшись до автомобіля, власник спочатку нічого не помітив, адже ніяких пошкоджень не було.

Але згодом виявив відсутність коштів і звернувся за допомогою до працівників поліції.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 185 ККУ.

За даними поліції, останнім часом автомобілі обкрадають щодня.