У Тернополі з іномарки невідомі вкрали 20 тисяч гривень
17:18, 04 січня 2018Тернопіль
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Злодіям для крадіжки вистачило декілька секунд.
фото УНІАН
У Тернополі з іномарки невідомі вкрали 20 тис. грн.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, постраждав від рук професіоналів житель обласного центру.
Злодіям для крадіжки вистачило декілька секунд, вони відчиняли двері автівки шляхом сканування сигналу центрального замка і викрали залишену готівку.
Повернувшись до автомобіля, власник спочатку нічого не помітив, адже ніяких пошкоджень не було.
Але згодом виявив відсутність коштів і звернувся за допомогою до працівників поліції.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 185 ККУ.
За даними поліції, останнім часом автомобілі обкрадають щодня.
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