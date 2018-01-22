На Тернопільщині на ставі крізь кригу провалився автомобіль з двома чоловіками, один загинув (фото)
За отриманою інформацією, чоловіки, 1970 та 1986 років народження заради розваги виїхали на поверхню замерзлого ставу та провалилися під кригу.
На Тернопільщині на ставі крізь кригу провалився автомобіль з двома чоловіками, один загинув.
Сьогодні 22 січня о 02.45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставі, що у селі Теклівка Гусятинського району, у воду провалився автомобіль, в якому перебувало двоє осіб.
За отриманою інформацією, чоловіки, 1970 та 1986 років народження заради розваги виїхали на поверхню замерзлого ставу та провалилися під кригу. Авто з людьми за лічені хвилини зникло у крижаній воді. Одному з чоловіків вдалось вибратись з транспортного засобу та дістатися берега, інший врятуватись не зміг.
Оскільки в темну пору доби заборонено проводити пошуково-водолазні роботи, було ухвалено рішення розпочати проведення робіт з підйому транспортного засобу та тіла потерпілого вранці.
До цих робіт залучено працівників Гусятинської рятувально-водолазної станції, водолазів відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону та особовий склад Гусятинського районного відділу Управління ДСНС України.
Всього на місці події працює 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.