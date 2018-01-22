На Тернопільщині на ставі крізь кригу провалився автомобіль з двома чоловіками, один загинув (фото)

На Тернопільщині на ставі крізь кригу провалився автомобіль з двома чоловіками, один загинув.

Сьогодні 22 січня о 02.45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставі, що у селі Теклівка Гусятинського району, у воду провалився автомобіль, в якому перебувало двоє осіб.

За отриманою інформацією, чоловіки, 1970 та 1986 років народження заради розваги виїхали на поверхню замерзлого ставу та провалилися під кригу. Авто з людьми за лічені хвилини зникло у крижаній воді. Одному з чоловіків вдалось вибратись з транспортного засобу та дістатися берега, інший врятуватись не зміг.

Оскільки в темну пору доби заборонено проводити пошуково-водолазні роботи, було ухвалено рішення розпочати проведення робіт з підйому транспортного засобу та тіла потерпілого вранці.

До цих робіт залучено працівників Гусятинської рятувально-водолазної станції, водолазів відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону та особовий склад Гусятинського районного відділу Управління ДСНС України.

Всього на місці події працює 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.