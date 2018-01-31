Депутату Тернопільської міськради, який є одним з керівників обласного Держгеокадастру, оголосили підозру в отриманні 1,5 тис. доларів хабара

До суду скероване клопотання про обрання підозрюваному депутату запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

У Тернополі депутату Тернопільської міської ради, який є одним з керівників обласного Державного геокадастру, оголосили підозру в отриманні 1,5 тисяч доларів хабара.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, депутат міськради вимагав у підприємця та одержав через посередника 1,5 тис. доларів США за незастосування штрафних санкцій в результаті позапланової перевірки щодо земельної ділянки, яка перебуває в користуванні підприємця на праві сервітуту.

Учора прокурором Тернопільської області оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане із вимаганням) депутату міськради, що працює в управлінні Держгеокадастру у Тернопільській області.

До суду скероване клопотання про обрання підозрюваному депутату запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Як повідмоляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди та повідомили про підозру у скоєнні вказаного злочину двох посередників.