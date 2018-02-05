На Тернопільщині через ускладнення погодних умов рятувальники буксирували рейсовий автобус та дві вантажівки (фото)

На Тернопільщину обрушилися сильні снігопади.

На Тернопільщині через ускладнення погодних умов рятувальники буксирували рейсовий автобус та дві вантажівки.

Учора 4 лютого о 11.37 в селі Великі Гаї Тернопільського району відділенням АРЧ АРЗ СП Управління здійснено буксирування вантажного автомобіля «КАМАЗ», що частково перешкоджав руху транспортних засобів.

Того ж дня о 17.45 в селі Завалів Підгаєцького району черговим караулом ДПРЧ 14 Управління надано допомогу працівникам Підгаєцького райавтодору щодо буксирування вантажного автомобіля «Volvo» на проблемній ділянці дороги.

О 20.45 на автодорозі між селами Медин та Голотки Підволочиського району черговим караулом МПК Кошляки здійснено буксирування рейсового автобуса «ПАЗ» (маршрут Підволочиськ - Кошляки) на проблемній ділянці дороги, в якому перебувало 5 осіб.

Окрім цього учора в Тернополі на вул. Вояків Дивізії Галичина черговим відділенням аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління булп проведено порізку дерева, що впало на проїжджу частину дороги, а на вул. Тарнавського надано допомогу у буксируванні автомобіля екстреної медичної допомоги, що повертався з виклику та застряг в сніговому заметі.